ADO-coach Darije Kalezic is de kop van jut na de 7-1 (!) tegen Excelsior, maar denkt volgend seizoen gewoon coach te zijn

ADO Den Haag-coach Darije Kalezic is na de 7-1 op Kralingen tegen Excelsior Rotterdam in de halve finale van de play-offs de kop van jut geworden bij de ADO-supporters. De fans waren na een halfuur al bezig met het vak te verlaten omdat ze zeer ontevreden waren met het spel. Ook werd er een doek omhooggehouden richting Kalezic.

Kalezic verscheen voor de camera van ESPN na de wedstrijd waarin ADO niks te vertellen had. “De teleurstelling is groot, als je zo ruim verliest. Dan heb je hier niet veel te zoeken. We hadden vooraf juist veel vertrouwen. Misschien wel te veel, want op alle vlakken hebben we te weinig gepresteerd.”

Artikel gaat verder onder video

Op de vraag of trainer Kalezic zich in de steek gelaten voelde, reageerde de Bosnisch-Nederlandse oefenmeester: “Er zijn wel dingen die we niet met elkaar hebben afgesproken, maar ik kijk ook naar mezelf en de staf. We hebben een stabieler team gecreëerd, maar over vanavond kunnen we kort zijn; we zijn door het ijs gezakt.”

Toch heeft Kalezic nog altijd vertrouwen in een vervolg als trainer van de club uit de Hofstad, zo vertelt hij na de wedstrijd tegen Excelsior. “Ik weet wat de eigenaren van plan zijn met ADO. We hebben al veel goede stappen gezet naar een betere toekomst. Dit seizoen heeft dat bewezen”, aldus de hoofdtrainer bij Omroep West.

