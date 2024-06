DNA van voormalig ADO-talent gevonden op wapen gebruikt bij bloedbad in Rotterdam

De DNA-sporen van een voormalig talent van ADO Den Haag zijn aangetroffen op één van de vuurwapens waarmee in september 2023 een bloedbad werd aangericht in Rotterdam. Het oud-talent is aangehouden op verdenking van wapenbezit.

Op 28 september 2023 schiet geneeskundestudent Fouad L. (33) drie mensen dood in Rotterdam. Er worden drie wapens gevonden en op één daarvan zitten DNA-sporen van voormalig ADO Den Haag-talent Servet A. (30), zo meldt het Algemeen Dagblad. A. is vervolgens aangehouden op verdenking van wapenbezit.

“Ik heb dat wapen vijf à tien seconden in mijn linkerhand gehad”, citeert de krant A. in de rechtbank. “Daarna heb ik ‘m gelijk teruggegeven.” In die tijd dat hij het wapen in zijn hand had, maakte hij een foto, die hij naar een ex-zwager met wie hij problemen had stuurde. Die foto werd door de politie aangetroffen op zijn telefoon. “Omdat ik bedreigd werd, ging ik ook bedreigen. Ik wilde stoer doen.”

A. wordt momenteel verdacht van wapenhandel. Dat laatste ontkent hij stellig. Ook beweert hij de moordverdachte niet te kennen. “Ik heb niets met die gebeurtenis te maken. De enige fout die ik heb gemaakt, is dat ik dat wapen heb aangeraakt. Ik weet niet waarom ik van valse beschuldigingen wordt beschuldigd.”

Volgens de aanklager klopt het verhaal van de oud-voetballer niet. “Uit onderzoek is gebleken dat het DNA van verdachte op hele specifieke onderdelen van de revolver zat. Dat rijmt niet met de bewering dat hij het wapen maar vijf seconden heeft vastgehouden.” De aanklager geeft verder aan dat wapenbezit veelvuldig tot gebruik leidt. “Dat maakt dat we dit zwaar oppakken. Want ook A. heeft de revolver gebruikt: hij bedreigde er iemand mee.” Uiteindelijk kreeg het voormalig talent een celstraf van 189 dagen opgelegd.

