Eljero Elia pakt Kenneth Perez op vernietigende wijze aan, Andy van der Meijde reageert geschokt

Eljero Elia heeft een sneer uitgedeeld aan ESPN-analist Kenneth Perez. De oud-voetballer van onder meer Feyenoord blikt in de talkshow Bij Andy Thuis terug op een uitspraak van Perez, die Elia nadat hij het veld spoedig zou hebben verlaten verbaal zou hebben aangepakt. Dat de aanvaller het veld zo snel verliet, had echter te maken met een ernstige situatie.

De frustratie van Elia richting Perez komt ter sprake in de talkshow van Andy van der Meijde als de documentaire waar Elia mee bezig is wordt besproken: "Ze hebben een paar leuke stukken gefilmd, maar ook een paar minder leuke. Met minder leuke stukken doelt Elia op het virus waar zijn vijfjarige dochter mee geconfronteerd werd: "Mijn dochter lag in het ziekenhuis, op de intensive care. Zij had het Kawasaki virus", vertelt Elia open en eerlijk. Het virus waar zijn dochter mee geconfronteerd werd is zeer zeldzaam. Het komt naar schatting per jaar bij minder dan 3 op de 100.000 personen voor.

"Dan weet je al dat ze naar het ziekenhuis gaat en ren je van het veld naar binnen, maar dan loopt Kenneth Perez je gewoon belachelijk te maken. Hij zegt van: die arrogante Eljero, hij is boos omdat hij wissel staat, hij is gelijk naar binnen gerend. Hij heeft dat gezegd, maar wist niet wat er aan de hand was", benadrukt Elia, die nooit meer wat van de analist heeft gehoord. "Excuses aanbieden, dat kunnen ze niet. Dat zijn dingen die mij altijd heeft geraakt. Hij heeft nog steeds geen excuses aangeboden. Afbranden kunnen ze heel goed, maar excuses aanbieden, dat vertikken ze."

De opmerkingen van Elia zorgen voor verbazing aan tafel bij André Ooijer, Andy van der Meijde en Glenn Helder. Laatstgenoemde is regelmatig te gast als drummer in het programma De Eretribune van ESPN, waar Perez zo nu en dan ook aanschuift. Helder wil het de Deense analist eens gaan vragen, zo geeft hij tot slot aan in het programma.

