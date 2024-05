Excelsior scoort zeven keer en wacht finale van play-offs tegen NAC Breda

Excelsior heeft de terugwedstrijd tegen ADO Den Haag eenvoudig met maar liefst 7-1 gewonnen. Gevierde man was Troy Parrot die in iets meer dan een half uur een hattrick maakte. Het duel werd kort voor rust lang onderbroken door vuurwerk vanuit het uitvak, waar de supporters het voor de pauze al voor gezien hielden. In een tweeluik met NAC Breda gaat Excelsior komende dinsdag en volgende week zondag uitmaken wie er volgend seizoen in de Eredivisie zal spelen.

Bart van Hintum kende in meerder opzichten een desastreus einde van zijn carrière. De ADO-verdediger veroorzaakte een strafschop, veranderde een schot van Kenzo Goudmijn van richting en kreeg vlak voor tijd een rode kaart van scheidsrechter Jeroen Manschot.

Excelsior begon met dezelfde elf spelers als in het heenduel in Den Haag. Bij de Hagenezen was er één wijziging ten opzichte van het midweekse duel. Op het middenveld was er een plaatsje ingeruimd voor Silvinho Esajas, waardoor Lasse Vigen Christensen naar de bank werd verwezen door trainer Darije Kalezic die hoopte te profiteren van de kopkracht van Esajas.

Dat liet de middenvelder in de eerste minuut meteen zien. Zijn kopbal ging richting Veerman die nét niet kon afdrukken. Excelsior-spits Troy Parrot toonde daarna zijn klasse met een prachtige stift over Nick Marman waarmee de Ier zijn ploeg op 1-0 zette. Er werd nog wel lang gekeken of er geen sprake was van buitenspel, maar na minutenlang beraad bleef de treffer staan. Het spel golfde hierna op en neer, met voor beide doelen gevaarlijke momenten. Parrott leek ook 2-0 te maken, maar deze treffer vond geen doorgang vanwege buitenspel van aangever Mimeirhel Benita. Het was uitstel van Haagse executie want even later wipte Parrott de bal nog maar eens over Marsman én in het doel; 2-0. Na hands van Veerman voltooide de Excelsior-spits zijn hattrick vanaf de strafschopstip. Het uitvak stroomde leeg. De paar overgebleven ‘ADO-supporters, zij lieten met een spandoek hun ongenoegen blijken over de gekozen tactiek van Kalezic, zagen Couhaib Driouech er nog 4-0 van maken. Daarna besloten de Haagse ‘fans’ maar vuurwerk op het veld te gooien, waardoor de wedstrijd vlak voor rust werd onderbroken. Het duurde lang voordat de wedstrijd hervat werd. Niet alle uitsupporters verlieten vrijwillig het Van Donge & De Roo Stadion. Na de onderbreking werd de eerste helft nog uitgespeeld en op het veld van speelhelft gewisseld. Tijdens de paar minuten van de eerste helft deed Veernam nog wel wat terug en begon de tweede helft met een 4-1 stand.

ADO Den Haag dacht na de mini onderbreking aan een penalty nadat de bal op de arm kwam bij Julian Baas. De bal kwam echter van de voet van de middenvelder zelf. Aan de overkant ging de bal even later wel op de stip na een overtreding van Bart van Hintum op Lazaros Lampou en was het uitgerekend Baas die de 5-1 binnenschoot. Van Hintum viel in zijn laatste wedstrijd als prof al voor de pauze in en veranderde tot overmaat van ramp een schot van Kenzo Godumijn van richting en had derhalve ook een onbedoeld aandeel in de 6-1. Deze stand stond maar een minuut op het scorebord want Lazaros Lampou tekende al snel voor de zevende Rotterdamse treffer.