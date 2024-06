Ajax geniet beschermde status bij Europa League-loting: deze tegenstanders kunnen uit de koker komen

Terwijl het EK nog in volle gang is gaat Ajax woensdagmiddag alweer de koker in voor de loting van de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg van de nieuwe trainer Francesco Farioli heeft hierbij een beschermde status, waardoor het zwaardere tegenstanders ontloopt.

Bij de loting, die woensdagmiddag om 12.00 uur plaatsvindt in het Zwitserse Nyon, kan Ajax gekoppeld worden aan Kilmarnock (Schotland), Maccabi Petah-Tikva (Israël), Pafos FC (Cyprus), Paksi (Hongarije), Panathinaikos (Griekenland), Silkeborg IF (Denemarken), Tobol Kustanai (Kazachstan), Vojvodina Novi Sad (Servië) of Wisla Krakau (Polen). Veel spelers van het Schotse Kilmarnock hopen dat ze gekoppeld worden aan Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Door de beschermde status ontloopt Ajax Sporting Braga, Trabzonspor, Molde FK, Sheriff Tiraspol, Rapid Wien, NK Rijeka, Cercle Brugge en NK Maribor. De wedstrijden van de tweede voorronde van de Europa League worden gespeeld op 25 juli en 1 augustus.

Waar is de Europa League-loting te zien?

Zoals gezegd wordt de loting woensdagmiddag om 12.00 uur verricht in het Zwitserse Nyon. De loting wordt niet live uitgezonden op televisie, maar is wel te volgen via de site van de UEFA.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Daley Blind doet anderhalf jaar na vertrek opvallende onthulling over Ajax

Daley Blind kijkt nog altijd met een pijnlijk gevoel terug op zijn vertrek bij Ajax.