Bondscoach Italië haalt daags voor wedstrijd tegen Spanje keihard uit: 'Overschat jezelf niet'

Luciano Spalletti heeft daags voor de wedstrijd Spanje - Italië uitgehaald naar de Spaanse media. De bondscoach van de azuurblauwen was niet echt gediend van de vragen over het hoge niveau bij Spanje in de wedstrijd tegen Kroatië. Donderdagavond staan de twee Europese grootmachten tegenover elkaar in hun tweede groepswedstrijd van poule B. Eerder speelden Kroatië en Albanië al tegen elkaar gelijk.

De Spaanse pers stelde Spalletti de vraag of hij onder de indruk was van het hoge Spaanse niveau (na de 3-0 tegen Kroatië), maar dat lijkt wel mee te vallen. “Overschat jezelf niet. Er zijn veel meer teams die leuk, mooi en aanvallend voetbal spelen hoor. Spanje is een van die landen, maar zeker niet de enige. Maar ik houd van het voetbal dat ze spelen. We hebben het ook goed geanalyseerd.”

Artikel gaat verder onder video

“Ze zetten je overal onder druk. Heel hoog op het veld, zelfs tot onze keeper. Wij hebben nog een hoop stappen te zetten voor we dat kunnen”, ging de coach van Italië verder. “Nee, ik zie dit niet als derby. Het voelt als een finale, net als alle andere wedstrijden op een EK. Alle wedstrijden op dit toernooi zijn uniek, je blijft ze herinneren. Maar niet omdat het Spanje is.”

