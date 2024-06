Volgens velen zit dé underdog van het EK 2024 in Duitsland in poule D

Servië wordt door velen als dark horse bestempeld voor het EK 2024 in Duitsland. De Serven hebben een hele goede selectie met een paar oud-Eredivisiespelers. Dusan Tadic, Uros Spajic, Filip Kostic en Nemanja Matic hebben allemaal voor Nederlandse clubs gespeeld. FCUpdate besteedt in de aanloop naar het EK in Duitsland aandacht aan alle landen op het Europees kampioenschap, zo ook aan Servië.

Het Balkanland wordt als mogelijke underdog gezien om uit de groep te ontsnappen tijdens het EK in Duitsland. In de poule met Denemarken, Slovenië en Engeland zullen de punten waarschijnlijk gehaald moeten worden tegen de eerste twee. Op papier heeft Engeland een selectie die onvergelijkbaar is met de selecties van de andere drie landen.

Met Mitrovic in de spits en Kostic op de linkerflank beschikt Servië wel over de nodige kwaliteit, iets wat je misschien niet over Slovenië kan zeggen. Dragan Stojkovic gaat naar verluidt met drie verdedigers achterin spelen waardoor de linker- en rechterflank bestrijkt worden door Kostic en Zivkovic. Althans, zo denkt het Engelse medium The Guardian.

EK-kwalificatie van Servië

De Serven zijn tweede geworden in de kwalificatiepoule met Hongarije, Montenegro, Litouwen en Bulgarije. Geen gemakkelijke poule, want er zijn weinig echt kleine landen. San Marino of Malta staat normaliter garant voor een driepunter, maar de zwakste broeder in deze poule bleek Bulgarije te zijn. Servië eindigde met veertien punten op een keurige tweede plek, vier punten achter Hongarije, en drie punten boven Montenegro.

26-koppige selectie van Servië

Keepers: Predag Rajkovic (RCD Mallorca), Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Dorde Petrovic (Chelsea).

Verdedigers: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Rode Ster Belgrado), Srdan Babic (Spartak Moskou), Nemanja Stojic (TSC Backa Topola).

Middenvelders: Dusan Tadic (Fenerbache), Filip Kostic (Juventus), Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Fulham), Andrija Zivkovic (PAOK), Mijat Gacinovic (AEK Athene), Ivan Ilic (Torino), Srdan Mijailovic (Rode Ster Belgrado), Lazar Samardzic (Udinese), Veljko Birmancevic (Sparta Praag), Nemanja Gudelj (Sevilla).

Aanvallers: Aleksandar Mitrovic (Al Hilal), Luka Jovic (AC Milan), Dusan Vlahovic (Juventus), Petar Ratkov (Red Bull Salzburg).

De sterspeler van Servië

Dé sterspeler bij Servië is lastig aan te wijzen, maar Mitrovic en Tadic zijn twee hele goede kandidaten. Het zijn natuurlijk ook twee aanvallers, dus mochten ze scoren tegen Slovenië, Denemarken of Engeland worden ze natuurlijk gauw geprezen. Naar alle waarschijnlijkheid zit Dusan Vlahovic op de bank, waardoor hij wel een echte pinchhitter kan worden op het toernooi. Genoeg opties dus.

Vermoedelijke opstelling van Servië

De poule van Servië

Pos Team W G V Ptn DV DT +/- 1 🇸🇮 Slovenië 0 0 0 0 0 0 0 2 🇩🇰 Denemarken 0 0 0 0 0 0 0 3 🇷🇸 Servië 0 0 0 0 0 0 0 4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland 0 0 0 0 0 0 0 Datum Tijd Uitslag Stadion 16 juni 18.00 uur Slovenië 🇸🇮 🇩🇰 Denemarken MHPArena, Stuttgart 16 juni 21.00 uur Servië 🇷🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland Veltins-Arena, Gelsenkirchen 20 juni 15.00 uur Slovenië 🇸🇮 🇷🇸 Servië Allianz Arena, München 20 juni 18.00 uur Denemarken 🇩🇰 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main 25 juni 21.00 uur Engeland 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇸🇮 Slovenië RheinEnergieStadion, Keulen 25 juni 21.00 uur Denemarken 🇩🇰 🇷🇸 Servië Allianz Arena, München 23 juni 21.00 uur Schotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇭🇺 Hongarije MHPArena, Stuttgart

