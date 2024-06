Dit zijn de scheidsrechters op het EK 2024 in Duitsland

Tijdens het Europees kampioenschap in Duitsland zullen er achttien scheidsrechters in actie komen. Een van deze arbiters is de Nederlander Danny Makkelie, voor wie het na EURO 2020 en het WK 2022 zijn derde eindtoernooi wordt. De achttien arbiters zullen de leiding krijgen over de 51 wedstrijden op het EK.

Makkelie mag dan voor Nederland de enige scheidsrechter zijn die actief is op het EK, sommige landen worden vertegenwoordigd door twee scheidsrechters. Dit betreft Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Hieronder zie je welk land welke scheidsrechter(s) en assistent-scheidsrechters afstaat.

Engeland

Namens Engeland komen Michael Oliver en Anthony Taylor in actie op het EK. Zij worden geassisteerd door respectievelijk Stuart Burt en Dan Cook en Gary Baswick en Adam Nunn.

Frankrijk

Net als Engeland levert ook Frankrijk twee scheidsrechters op het Europees kampioenschap: François Letexier en Clément Turpin. Letexier wordt geassisteerd door Cyuril Mugnier en Mehdi Rahmouni, terwijl Turpin assistentie krijgt van Nicolas Danos en Benjamin Pages.

Duitsland

Gastland Duitsland wordt vertegenwoordigd door de scheidsrechters Daniel Siebert en Felix Zwayer. Jan Seidel en Rafael Foltyn zijn de assistenten van Daniel Siebert, Zwayer kan een beroep doen op Stefan Lupp en Marco Achmüller.

Italië

Namens Italië fluiten Marco Guida en Daniele Orsato op het EK. Guida heeft Filippo Meli en Giorgio Peretti als assistenten, Orsato wordt geassisteerd door Ciro Carbone en Alessandro Giallatini. Voor Orsato wordt het eindtoernooi in Duitsland een bijzondere, na het EK hangt de 48-jarige arbiter zijn fluit aan de wilgen.

© Imago

Nederland

Ons land wordt op het EK vertegenwoordigd door scheidsrechter Danny Makkelie. Hij wordt hierbij geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries.

Polen

De Poolse afvaardiging wordt verzorgd door scheidsrechter Szymon Marciniak. Hij zal in Duitsland worden geassisteerd door Tomasz Listkiewicz en Adam Kupsik.

Portugal

Artur Soares Dias is de Portugese scheidsrechter van dienst op dit Europees kampioenschap. Paulo Soares en Pedro Ribeiro zullen dienstdoen als zijn assistenten.

Roemenië

De Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs mag ook uitkomen op het EK. Hij krijgt assistentie van Vasile Florin Marinescu en Mihai Ovidiu Artene.

Slowakije

Ivan Kruzliak fluit namens Slowakije op het Europees kampioenschap. De leidsman wordt op het eindtoernooi geassisteerd door Branislav Hancko en Jan Pozor.

Slovenië

Slavko Vinčić is de Sloveense scheidsrechter op dit EK. Hij wordt in Duitsland geassisteerd door zijn landgenoten Tomaž Klančnik en Andraž Kovačič.

Spanje

Jesús Gil Manzano is de Spaanse vertegenwoordiger op het EK. Zijn landgenoten Diego Barbero Sevilla en Ángel Nevado Rodriguez zullen in Duitsland langs de lijn staan.

Zweden

De Zweedse scheidsrechter Glenn Nyberg komt ook in actie op het Europees kampioenschap. Hierbij krijgt hij assistentie van Mahbod Beigi en Andreas Söderkvist.

Zwitserland

Sandro Schärer fluit namens Zwitserland op het EK in Duitsland. Zijn landgenoten Stéphane de Almeida en Bekim Zogaj zijn de assistenten van Schärer.

Turkije

Halil Umut Meler is de Turkse afvaardiging op het Europees kampioenschap. Zijn landgenoten Mustafa Emre Eyisoy en Kerem Ersoy zijn de assisistenten.

Argentinië

Normaal gesproken fluiten op een EK alleen scheidsrechters uit Europa, maar vanwege de sterke band tussen de Europese en Zuid-Amerikaanse voetbalbonden mag ook de Argentijn Facundo Tello fluiten op het EK. Een prachtig gebaar dat de samenwerking en vriendschap binnen de internationale voetbalgemeenschap onderstreept. Tello zal in Duitsland geassisteerd worden door Gabriel Chade en Ezequiel Brailovsky.

© Imago

Videoscheidsrechters en vierde officials

Tijdens dit EK zal er ook weer gebruikgemaakt worden van de VAR. De UEFA heeft hiervoor twintig arbiters geselecteerd die zullen functioneren als videoscheidrechter. Dit zijn Stuart Atwell en David Coote (Engeland), Jérôme Brisard en Willy Delajod (Frankrijk), Bastian Dankert, Christian Dingert en Marco Fritz (Duitsland), Massimiliano Irrati en Paolo Valeri (Italië), Rob Dieperink en Pol van Boekel (Nederland), Bartosz Frankowski en Tomasz Kwiatkowski (Polen), Tiago Martins (Portugal), Catalin Popa (Roemenië), Nejc Kajtazovic (Slovenië), Alejandro José Hernández Hernández en Juan Martínez Munuera (Spanje), Feday San (Zwitserland) en Alper Ulusoy (Turkije).

De ‘support match officials’, zoals de UEFA het noemt, zijn Irfan Peljto en Senad Ibrišimbegović (Bosnië en Herzegovina), Donatas Rumsas en Aleksandr Radiuš (Litouwen), Serdar Gözübüyük en Johan Balder (Nederland), Espen Eskås en Jan Erik Engan (Noorwegen), Rade Obrenovic en Jure Praprotnik (Slovenië) en Mykola Balakin en Oleksandr Berkut (Oekraïne). De Europese voetbalbond plaatst hierbij als vermelding dat een support match official als vierde official of als reserve assistent-scheidsrechter zal optreden.