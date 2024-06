Engelse EK-ganger gaat viraal met bizarre pose op spelersfoto

is één van de vele talenten die Gareth Southgate tot zijn beschikking heeft in de selectie van Engeland tijdens het Europees kampioenschap 2024. De 22-jarige middenvelder uit Wythenshawe, dezelfde wijk in Manchester als waar Marcus Rashford is geboren, is het mikpunt van een flinke lading aan memes sinds Engeland foto’s voor het EK 2024 van hem heeft onthuld.

De Engelse middenvelder doet vaak zijn armen over elkaar wanneer hij heeft gescoord. Niet dat hij ongeïnteresseerd is, maar als gebaar dat hij het koud heeft. Zijn bijnaam is dan ook niet voor niets Cold Palmer. Zo deelde het X-account van supermarktketen Lidl een plaatje met de foto van ‘Cold’ Palmer in de supermarkt met het bericht: ‘Wanneer je door het diepvriespad loopt’, maar er zijn nog veel meer memes.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.