Finale Copa América op tv: hier kun je de eindstrijd tussen Argentinië en Colombia zien

De finale van de Copa América staat zondagnacht om 02.00 uur op het programma. In het Hard Rock Stadium in Miami Gardens nemen Argentinië en Colombia het tegen elkaar op. Waar is de finale te bekijken?

Waar is de Copa América te bekijken?

De Copa América wordt niet uitgezonden op de Nederlandse algemene kanalen, maar men zal Viaplay nodig hebben om de finale te bekijken. Het Scandinavische streamingsbedrijf heeft de volledige rechten in handen van de Copa América. Ziggo Sport had dit eerst altijd, maar de wedstrijden zijn inmiddels niet meer op die zender te bekijken.