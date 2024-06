Kraay junior geniet van ‘allermooiste’ EK-goal: ‘Ik vind dit geweldig, mag ik nog een keer kijken?’

Niet één van de afstandsschoten, maar de winnende goal van voor Oekraïne tegen Slowakije is volgens Hans Kraay junior tot nu toe de mooiste van het EK. Bij ESPN ziet de analist de beelden terug, waarna hij direct begint te smullen.

Oekraïne verloor het eerste duel van het EK met 3-0 van Roemenië en had een resultaat nodig tegen Slowakije om uitzicht te houden op een plek in de knock-outfase. Bij rust stond het Oost-Europese land nog met 1-0 achter, maar dat draaiden ze met twee treffers in de tweede helft volledig om. Volgens Kraay junior was de tweede, van Yaremchuk, een lust voor het oog. Mykola Shaparenko speelde de bal diep over de verdediging heen, die de spits vervolgens knap aannam en met een lichte aanraking langs Martin Dubravka tikte.

“Wat een geweldige aanname”, begint Kraay junior in ESPN Vandaag wanneer hij de goal weer te zien krijgt. “En dan zo, met zijn noppen, heel ondeugend erin duwen. Maar de aanname was zó mooi. Mag ik nog een keer kijken?” Vervolgens krijgt hij het doelpunt nog een keer te zien. “Ja, het is een Bergkamp-aanname. Heel even ziet hij de bal niet, die achter hem komt. Ja, ik vind dit geweldig.”

Volgens de oud-voetballer is de Oekraïense treffer nog mooier dan de vele afstandsschoten die al voorbij zijn gekomen op het EK. “We hebben al een aantal raketten gehad bij Turkije en nog wat. We hebben echt héél veel mooie goals gehad, van afstand. Maar ik vind dit misschien toch wel, technisch, de allermooiste”, besluit hij.

Doelpunt Oekraïne🚨!



80' Roman Yaremchuk



Slowakije 1-2 Oekraïne



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/d9wz5v5inp#EURO2024 pic.twitter.com/CwiDVrastg — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 21, 2024

