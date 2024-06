'Onbegrijpelijk als Ruud van Nistelrooij voor die positie zou kiezen'

Valentijn Driessen zou het 'onbegrijpelijk' vinden als Ruud van Nistelrooij besluit om terug te keren bij Manchester United. De oud-spits van de Engelse topclub heeft een aanbieding op zak om toe te treden tot de technische staf van Erik ten Hag, terwijl hij bij Championship-club Burnley zelf als hoofdtrainer aan de slag kan.

Afgelopen zondag onthulde transfergoeroe Fabrizio Romano dat Van Nistelrooij een aanbieding op zak heeft van United, de club die hij als speler tussen 2001 en 2006 vertegenwoordigde. In die jaren trof de spits niet minder dan 150 keer doel namens The Red Devils. "Van Nistelrooij is een grootheid bij Manchester United", zegt Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Maar ja, de reden waarom hij door Ten Hag die kant op wordt gehaald is natuurlijk om een extra schildje te zijn voor Ten Hag. Dat moet Van Nistelrooij natuurlijk nooit willen", meent de journalist.

Driessen haakt in. "Volgens mij viel zijn naam daar ook al een keer toen Ten Hag daar aan de slag ging (in 2022, red.), maar dat zag hij toentertijd niet zitten", zegt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Hij toonde zich altijd heel ambitieus en was klaar voor een job als hoofdtrainer, en dan het liefst in een competitie waarin hij gespeeld heeft", vervolgt Driessen. "Dus dan kom je uit bij Spanje, Duitsland, Nederland en Engeland. Dan kan je hoofdtrainer worden van Burnley, die goed zijn voor oud-spelers. En aan de weg timmert en graag terug wil naar de Premier League. Dan vind ik het onbegrijpelijk dat je zou kiezen voor een positie als eerste, tweede of derde assistent van Erik ten Hag, terwijl je hoofdtrainer kunt worden van Burnley."

Opvolger

Overigens heeft Van Nistelrooij de knoop over zijn toekomst formeel nog niet doorgehakt, al meldde het Algemeen Dagblad maandag over de interesse uit Manchester dat 'beide partijen enthousiast zijn'. "Het enige wat je doet door naar Manchester United te gaan, is het krediet van Ten Hag vergroten", meent Verweij. "Laat je je daarvoor gebruiken, tussen aanhalingstekens?", vraagt de journalist zich af. Driessen voorziet één scenario waarin Van Nistelrooij wél zou moeten toehappen op de aanbieding van zijn vroegere werkgever: "Tenzij je contractueel vastlegt dat je de opvolger wordt van Ten Hag, dan is het een ander verhaal. Maar dat lijkt me niet."

