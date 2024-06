Derksen is snoeihard en spreekt walging uit: 'Het interesseert me eigenlijk helemaal niets meer'

Vandaag Inside staat vanaf komende vrijdag weliswaar in het teken van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar Johan Derksen zit er niet per se op te wachten om het een maand lang elke dag over voetbal te hebben. De televisiepersoonlijkheid vertelt in gesprek met De Telegraaf bloedeerlijk dat het voetbal hem ‘eigenlijk helemaal niets meer interesseert’. Derksen stoort zich aan de voetballers van tegenwoordig, die in zijn ogen eerder miljonair dan volwassen zijn.

Vrijdag gaat met de ontmoeting tussen Duitsland en Schotland niet alleen het EK 2024 van start, maar ook Vandaag Inside Oranje. Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen hebben een paar weken de tijd gehad om op adem te komen na wat weer een turbulent jaar is geweest. Vanaf vrijdag schuiven ze rond de klok van 22.30 uur weer aan op SBS6 om het, dat is de bedoeling althans, voornamelijk over voetbal te hebben. Het is dus niet zo dat Derksen staat te trappelen om een maand lang dagelijks de laatste ontwikkelingen in de sport te bespreken. “Politiek en andere actuele onderwerpen, dat vind ik veel leuker dan lullen over voetbal”, zo leest het.

Artikel gaat verder onder video

Derksen moet eerlijk bekennen dat het voetbal hem ‘eigenlijk helemaal niets interesseert’. “Ik stoor me vooral aan die soms volgevreten pseudo-vedetten, die eerder miljonair zijn dan volwassen. In het huidige Nederlands elftal zitten meer kwalletjes dan gewone voetballers”, zegt de Snor, die zich maandag voor de camera van omroep PowNed nog liet gaan over Memphis Depay. De aanvaller van het Nederlands elftal is onderwerp van gesprek nadat hij vorige week donderdag in de oefeninterland tegen Canada met een zweetband om zijn hoofd aan de aftrap verscheen. Derksen imiteerde Memphis, maar staat er totaal niet achter dat de voetballer ‘m draagt. “Ik begrijp niet dat Koeman het toegestaan heeft, want hij heeft geen lang haar. Vroeger had je spelers met lang haar. Zij hadden zo’n band, want anders ging het haar voor hun ogen hangen”, aldus Derksen.

Memphis reageerde maandagavond na afloop van de ontmoeting met IJsland zelf op de commotie die de afgelopen dagen is ontstaan. Het doet in ieder geval weinig met de inmiddels transfervrije aanvaller. Hij speelde tegen IJsland een goede pot en leek zijn optreden te bekronen met een treffer, maar helaas voor hem en ook aangever Jeremie Frimpong ging dat feestje niet door wegens een handsbal van Joey Veerman.

