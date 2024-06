Johan Derksen doet haarband om, maar komt met keihard statement richting Memphis

Johan Derksen heeft in gesprek met omroep PowNed gereageerd op de haarband van Memphis, die de aanvaller van het Nederlands elftal een week geleden voor het eerst droeg in de oefeninterland tegen Canada. De Snor, die zelf ook een haarband draagt tijdens het interview, vindt dat Ronald Koeman harder op had moeten treden tegen de actie van de aanvaller van Oranje.

"Ik vind het wel een belachelijk zweetbandje, hoor. Het past precies bij Memphis, die heeft altijd wat bijzonders", is Derksen van mening. "Ik begrijp niet dat Koeman het toegestaan heeft, want hij heeft geen lang haar. Vroeger had je spelers met lang haar. Zij hadden zo'n band, want anders ging het haar voor hun ogen hangen", legt de analist uit. Wel kijkt Derksen met verbazing hoe de haarband van Memphis onderwerp van gesprek is geworden in Nederland.

Artikel gaat verder onder video

"Het is natuurlijk een veel groter probleem dan de Europese verkiezingen, dat begrijp ik ook wel", zegt de oud-voetballer cynisch: "Maar dat verbaast me altijd hoor, als wij weer een verkeerde grap gemaakt hebben of je hebt iets gezegd waar de WOKE-familie van in de war raakt, dan is het groot nieuws. En dat waren vroeger alleen een sensatie-achtige kranten of de bladen, maar NRC en De Volkskrant lopen voorop", stelt Derksen.

Tegen het einde van het interview, overhandigt verslaggever Mark Baanders van PowNed Derksen een soortgelijke haarband als die Memphis draagt bij het Nederlands elftal: "Met mijn haar, heb ik zo'n bandje nodig", zegt analist van Vandaag Inside vervolgens lachend. "Anders vallen van ergernis alle haren voor mijn ogen als Wilfred Genee wat vraagt", besluit de voormalig voetballer.

