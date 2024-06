Johan Derksen walgt van ‘ziekelijk gedoe’: ‘Oranje-internationals vernederen teamgenoot’

Johan Derksen vindt dat er door de spelers van het Nederlands elftal nogal overdreven is gereageerd op de vroege wissel van tegen Oostenrijk. Sterker nog, de oud-voetballer en analist is zelfs van mening dat het vernederend is voor de 25-jarige middenvelder.

“Dat ziekelijke gedoe van die voetballers. Joey Veerman die wordt gewisseld en dan gaan ze allemaal naar hem toe. Ze zijn allemaal camerabewust en geven hem een schouderklopje”, spreekt Derksen bij Vandaag Inside Oranje zijn ergernis uit. Wilfred Genee vindt dat dat teamgevoel is. “Nee, allemaal eng”, weerspreekt Derksen het. “Hij heeft heel slecht gespeeld en dan moet hij een grote jongen zijn.”

Tafelgenoot Wilfred Genee trekt de discussie vervolgens de hele andere kant op. “We moeten allemaal roepen: je hebt slecht gespeeld. Prutser, dat soort dingen”, haakt hij opnieuw in. “Nee, maar je hoeft die jongen niet in het openbaar te troosten, dat is vernederend. Dat vind ik vernederend”, reageert Derksen. “Als ik hier wat doms zeg dan komen jullie mij toch ook niet troosten? Want dan had je de hele avond naast mij moeten staan.”

