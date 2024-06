John van 't Schip zou een van zijn beste spelers bij Ajax nu niet opstellen bij Oranje

John van ’t Schip zou opstellen als spits van het Nederlands elftal. De voormalig trainer van Ajax ziet dat niet in beste vorm steekt en denkt dat Depay beter op een andere positie opgesteld kan worden.

Met Zirkzee, Wout Weghorst en Brian Brobbey heeft bondscoach Ronald Koeman in ieder geval drie alternatieven voor Depay in de spits. Hoewel Brobbey vorig seizoen onder Van ’t Schip een van de belangrijkste spelers van Ajax was, opteert de clubloze trainer voor Zirkzee.

Artikel gaat verder onder video

“Zirkzee heeft een fantastisch seizoen gehad in de Serie A", zegt Van ’t Schip bij Studio Fußball. "Het is een échte spits, die in Italië gewend is om tegen hele goede verdedigers te spelen. Hij heeft ook een constant seizoen gehad. Memphis zou er dan omheen kunnen spelen."

Van ’t Schip zegt Zirkzee een echte nummer 9 te vinden. “Hij is sterk en aanspeelbaar.” Als het aan de oud-voetballer ligt, zou Zirkzee voorin geflankeerd worden door Cody Gakpo (links) en Jeremie Frimpong (rechts), met Depay erachter. Als spits is Depay minder geschikt, ziet Van ’t Schip.

De ideale opstelling van John van 't Schip

© NOS

"Hij heeft niet echt een constant seizoen gehad bij Atlético Madrid. Hij had blessures en heeft amper hele wedstrijden gespeeld, hij moest vaak invallen", zegt Van 't Schip over Depay. "En nu wordt ineens verwacht dat hij het elftal gaat dragen. Hij is natuurlijk nooit een dragende speler geweest, het is een momentenvoetballer. Als spits komt hij vaak in de situatie dat hij de bal moet vasthouden om verder te kunnen voetballen. Dan laat hij zich te vaak verrassen en weet hij niet altijd precies waar hij staat en waar de verdediger staat. Je wilt dan juist doorvoetballen, dat is wat je zoekt. Ik denk dat je hem er beter omheen kan gebruiken, op 10 of meer aan de zijkant."

Voor Brobbey is dus geen plek in zijn ideale opstelling. “Dat heeft meer te maken met zijn fysieke gesteldheid, met dat hij op dit moment niet helemaal fit is. Als trainer kan je op dit moment meer bouwen op Zirkzee, dan op een Brobbey. Die kan negentig minuten spelen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.