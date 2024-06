Koeman verzekert: 'Hij heeft geweldige kwaliteiten en kan in Duitsland een basisplek krijgen'

laat een goede indruk achter op bondscoach Ronald Koeman. De middenvelder van PSV heeft zich ontwikkeld in het spel zonder de bal, zo merkt Koeman op tijdens de persconferentie van woensdag.

Veerman mocht donderdag tegen Canada (4-0 zege) zes minuten invallen, maar stond maandag tegen IJsland de gehele wedstrijd op het veld. De afwezigheid van Frenkie de Jong biedt voor Veerman meer kansen op speeltijd op het EK. Koeman ziet in hem ook een potentiële basisspeler in Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

“Het is nooit een vraag voor mij geweest wat hij levert aan de bal. Daarin heeft hij dusdanig geweldige kwaliteiten”, looft Koeman zijn middenvelder. “Dat heeft hij ook weer laten zien in de afgelopen wedstrijd. Het gaat ook om zijn positie wanneer we de bal niet hebben. Ik vind dat hij zich daar erg in verbeterd heeft. Dus dat ziet wel goed.”

“Hij kan zeker in de basis starten, zo’n speler is het ook”, maakt de bondscoach duidelijk. “Maar ik probeer ook naar iedere speler kritisch te zijn. Het aspect waar ik het nu over heb, daar zijn we ook met hem mee bezig.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.