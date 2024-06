Maarten Wijffels haalt uit naar collega-journalisten: ‘Dat is de norm geworden en daar heb ik moeite mee’

Maarten Wijffels stoort zich enorm aan een tendens die is ontstaan in de journalistiek. Journalisten dienen zichzelf steeds meer te marketen en centraal te stellen. Dat is iets waar de verslaggever van het Algemeen Dagblad moeite mee heeft.

In de AD Voetbalpodcast worden de verschillen aangehaald tussen voormalig bondscoaches Louis van Gaal en Bert van Marwijk. “Van Gaal is natuurlijk een erg uitgesproken persoonlijkheid”, geeft Wijffels aan. “Bert van Marwijk liet zijn biografie maken en voelde zich gegeneerd dat hij dat zelf moest uitventen. Dat herken ik wel, moet ik zeggen. Elke ochtend staat onze podcast aangekondigd op Twitter (X, red.) met onze twee foto’s. Dan denk ik altijd: ‘Pff, die zelfpijperij dat je dat dan moet retweeten. Ik wacht altijd tot jij (Etienne Verhoeff, red.) ‘m post zonder foto maar met alleen de onderwerpen.”

Wijffels ziet dat de tendens in de journalistiek heel erg is om jezelf als journalist in het middelpunt te zetten. Daar doet hij liever niet aan mee. “Deze tijd is het van: ‘Zie mij eens even’. Er was laatst een verslaggever, die had zichzelf bij de Champions League-finale in beeld gebracht bij de viering van Toni Kroos. Werkelijk, hoe bestaat het? Maar dat is nu wel de norm geworden en ik heb daar een beetje moeite mee. Het gaat niet om ons, het gaat om de sporters.”

Met die uitspraken doelt Wijffels op Simon Zijlemans, die tien jaar lang voetbalverslaggever was bij RTL. Zijlemans is groot fan van Real Madrid en zijn voormalig werkgever had voor hem een kaartje voor de finale geregeld toen duidelijk werd dat de Madrilenen in de finale zouden staan. Na afloop van het duel plaatste hij een selfie van het moment waarop Kroos op de schouders werd genomen.

