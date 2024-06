Manchester United en Ten Hag denken naast De Ligt aan nóg een Nederlander

bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de EK-kraker tegen Frankrijk, maar uit Engeland komt groot nieuws door over zijn mogelijke toekomst. De Nederlander heeft zich in het afgelopen seizoen bij Bologna in de kijker gespeeld en kan zich ook verheugen op de interesse van Manchester United. Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde David Ornstein onderzoekt de club van Erik ten Hag een deal voor de aanvaller.

Zirkzee maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar Bologna. Na een moeizaam eerste jaar kwam hij in het afgelopen seizoen helemaal los. Zirkzee noteerde in 37 wedstrijden in alle competities (Serie A en Coppa Italia) uiteindelijk twaalf doelpunten en zeven assists. Ronald Koeman liet hem in eerste instantie buiten zijn EK-selectie, maar wegens de zorgen over Brian Brobbey liet de bondscoach Zirkzee uiteindelijk alsnog overvliegen naar Duitsland.

De aanvaller kwam in de eerste groepswedstrijd tegen Polen weliswaar niet in actie, maar is twee dagen na dat duel wel onderwerp van gesprek in Engeland. Zirkzee werd al in verband gebracht met onder meer AC Milan en heeft zich dus ook in de kijker gespeeld van Manchester United. Volgens Ornstein onderzoekt de werkgever van Ten Hag, die aanblijft als hoofdtrainer, een deal voor de 23-jarige spits. De journalist van The Athletic schrijft dat er momenteel nog geen gesprekken lopen tussen de clubs, maar Manchester United wel toenadering heeft gezocht tot het management van Zirkzee en de interesse ‘geavanceerd’ is.

Zirkzee heeft in zijn contract bij Bologna naar verluidt een clausule van veertig miljoen euro staan. Manchester United hoeft voor zijn komst dus niet overdreven in de buidel te tasten. Bologna telde in de zomer van 2022 8,5 miljoen euro neer voor Zirkzee, die bij de revelatie van het voorbije seizoen in de Serie A nog een contract heeft tot medio 2026. Of Manchester United daadwerkelijk werk gaat maken van zijn komst, zal de komende weken moeten blijken. De regerend winnaar van de FA Cup houdt naar verluidt ook de situatie van Matthijs de Ligt in de gaten. De landgenoot van Zirkzee zou bij een goed bod mogen vertrekken bij Bayern München.

🚨 Man Utd exploring deal for Bologna striker Joshua Zirkzee. Interest advanced + dialogue with striker’s camp - 23yo among multiple options. No club-to-club talks yet but #MUFC considering approach + aware of €40m buyout clause in contract @TheAthleticFC https://t.co/krjIMfHzCh — David Ornstein (@David_Ornstein) June 18, 2024

