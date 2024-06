Maurice Steijn onthult dat hij gewenste spits misliep: 'Ajax wilde hem huren, dat ketste af'

Ajax heeft vorig seizoen al contact gehad met over een transfer naar Amsterdam, zo heeft voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn bekendgemaakt het programma De Oranjekantine van Voetbalprimeur. Steijn had de boomlange spits, die nu ook in de belangstelling van Ajax staat, er graag bij gehad.

"Ik had hem er wel graag bij gehad", geeft Steijn direct toe in het programma De Oranjekantine. "Er is vorig jaar wel even sprake van geweest toen hij bij Manchester United zat, maar dat ging toen niet door. We wilden hem een jaar huren, maar dat ketste uiteindelijk af", legt de oud-trainer van de Amsterdammers uit. Ik had hem er wel graag bij willen hebben, zeker!"

Dat technisch directeur Alex Kroes van Ajax bij Weghorst is uitgekomen, valt volgens Steijn goed te verklaren: "Ik vind het niet gek. Ik zou dan wel heel duidelijk met hem afspreken wat zijn rol wordt, want Brian Brobbey is de toekomst. Maar ze spelen heel veel wedstrijden, bekerwedstrijden, Europees...Hij komt altijd aan twintig wedstrijden. De vraag is of hij dat wil", besluit Steijn.