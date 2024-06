Memphis is in trek: supporters van één club smeken op Instagram massaal om zijn komst

Supporters van het Turkse Beşiktaş hopen massaal op de komst van , zo blijkt op de Instagram-pagina van de aanvalsleider van het Nederlands elftal. Aanhangers van de nieuwe club van Giovanni van Bronckhorst smeken massaal om zijn handtekening onder verschillende foto's van de dertigjarige aanvaller.

Memphis is na het EK in Duitsland vrij om te gaan waar hij heen wil. De routinier vertrekt bij Atlético Madrid en lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben. Zijn naam werd al even in verband gebracht met PSV, maar een terugkeer in Eindhoven lijkt nog te vroeg te komen voor Memphis. Een overstap naar de Turkse Süper Lig is ook mogelijk, als het aan de supporters van Beşiktaş ligt. Op Instagram reageren fans van de nummer zes van Turkije massaal met een boodschap onder foto's van Memphis: "Kom naar Beşiktaş", valt er te lezen.

Dat de supporters van Beşiktaş in grote getale reageren op de Instagram-pagina van Memphis, komt niet uit de lucht vallen. Een maand geleden werd de oud-speler van Manchester United en Olympique Lyon door Turkse media namelijk in verband gebracht met Beşiktaş Het is onduidelijk of de nieuwe club van Van Bronckhorst daadwerkelijk interesse heeft voor Memphis en of de aanvaller zelf open staat voor een transfer naar het Beşiktaş Park.

