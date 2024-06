Nederige Koeman kijkt in de spiegel, maar geeft de strijd nog niet op

Ronald Koeman heeft de hoop op een goed EK nog altijd niet opgegeven. Zolang Oranje nog in het toernooi zit, zal hij blijven strijden voor een goed resultaat. Ook legt hij de schuld van de nederlaag tegen Oostenrijk bij zichzelf neer.

“Ik denk dat dat niet een vraag is voor nu”, antwoordt Koeman op de persconferentie na afloop van de wedstrijd wanneer hem gevraagd wordt of zijn positie nog houdbaar is als er in de volgende ronde wordt verloren. “Ik hou er niet zo van om vragen te beantwoorden van als, als, als. Als telt niet in het leven. Als het eenmaal zo ver is, zal ik proberen te antwoorden.”

Vervolgens steekt Koeman de hand in eigen boezem. “Ik ben verantwoordelijk voor dit”, geeft hij aan. “Ik ben ook verantwoordelijk voor deze wedstrijd. Maar we gaan naar de volgende ronde, we hebben nog een kans. Maar dan moet het absoluut veel beter in vele opzichten, maar dat zit ook in dit elftal. Als dat fout gaat, stel die vraag dan nog een keer.”

Ondanks het slechte resultaat tegen Oostenrijk, geeft Koeman zich nog niet gewonnen. “De scherpte is er zeker nog, want we hebben nog geen knock-out gehad”, is hij strijdbaar. “We staan nog. Dan geldt het voor iedereen, ook voor mij, dat je moet reageren. Het elftal op dusdanige wijze voorbereiden op de volgende wedstrijd. Want dan is het definitief knock-out. Maar dan zullen we wel uit een ander vaatje moeten tappen dan we vandaag hebben gedaan.”

