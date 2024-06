Noa Vahle is live op televisie, maar wordt vervolgens gestoord door twee Duitse mannen

Sportjournaliste Noa Vahle is zondagavond live op televisie gestoord door twee dronken Duitsers. De journaliste was in gesprek met de heren van het programma Vandaag Inside Oranje over het Nederlands elftal, maar kon uiteindelijk haar verhaal niet serieus meer afmaken.

Als Vahle in het Duitse Wolfsburg staat, vraagt presentator Wilfred Genee haar naar de rol van Memphis Depay bij het Nederlands elftal. Als Vahle de vraag van de presentator aan het beantwoorden is, duiken er achter haar twee Duitse mannen op. Ze komen huppelend en zwaaiend op Vahle af, waardoor de gehele Vandaag Inside-studio begint te lachen. Vervolgens heeft Vahle door dat gelach ook door dat twee Duitsers haar praatje aan het verstoren zijn.



"Dan krijg je dat ook nog...", verzucht Vahle lachend. "Twee dronken Duitsers. Ik kan beter stoppen, dit heeft natuurlijk helemaal geen zin meer", zegt ze als ze René van der Gijp in haar oortje hoort gieren in de studio van Vandaag Inside. Uiteindelijk besluiten de twee heren om te keren, waardoor Vahle haar verhaal over het Nederlands elftal toch nog af kan maken.

