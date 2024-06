Nóg meer buitenlandse concurrentie voor PSV: twee clubs maken interesse in Driouech kenbaar

Nóg twee clubs hebben zich gemengd in de strijd om de handtekening van . De aanvaller van Excelsior, die eerder al werd gelinkt aan onder meer PSV, Antwerp FC en Sporting Lissabon, kan zich nu ook verheugen op de interesse van RC Lens én Rangers FC. Dat meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin althans op basis van bronnen uit Schotland.

Driouech verruilde sc Heerenveen in de zomer van 2021 voor Excelsior, maar beleefde in het afgelopen seizoen zijn échte doorbraak op het hoogste niveau. Hij was in 26 wedstrijden goed voor zes doelpunten en evenveel assists. De rappe aanvaller kon daarmee weliswaar niet voorkomen dat Excelsior degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, maar speelde zich wel in de kijker van zowel binnen- als buitenlandse clubs.

Artikel gaat verder onder video

PSV en Feyenoord ondernamen in de winterse transferwindow al een serieuze poging om Driouech binnen te halen. De Eindhovenaren leken hem al zo goed als binnen te hebben, maar Excelsior trok op het laatste moment de stekker uit de onderhandelingen. Driouech leek na afloop van het voorbije seizoen alsnog de overstap naar PSV te maken, maar de landskampioen heeft nog altijd geen akkoord bereikt met de degradant uit Rotterdam.

Driouech kan óók naar het buitenland. In navolging van onder meer Antwerp FC, Sporting Portugal en clubs uit Italië hebben nu ook RC Lens en Rangers de aanvaller op de korrel. Volgens de informatie van Boualin heeft zowel RC Lens als Rangers FC z’n interesse in Driouech al kenbaar gemaakt. De jeugdinternational van Marokko heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2025. PSV hoopte zijn komst eerder deze maand al af te ronden, maar een bod van twee miljoen euro bleek niet voldoende om Excelsior te overtuigen.

RC Lens is de nummer zeven van het afgelopen seizoen in Frankrijk. De club speelde vorig jaar nog tegen PSV in de groepsfase van de Champions League. Rangers FC eindigde op de tweede plaats in de Schotse Premiership. De club uit Glasgow heeft z’n pijlen ook gericht op Hamza Igamane. Hij komt evenals Driouech uit voor de Onder-23 van Marokko en is momenteel actief bij FAR Rabat.

