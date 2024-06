Opvallend: ‘David Møller Wolfe van AZ in beeld bij Champions League-debutant’

David Møller Wolfe kan AZ komende zomer mogelijk alweer verlaten. De linksback, die vorige transferzomer gehaald werd als opvolger van Milos Kerkez, is op de radar verschenen van Serie A-clubs Torino en Bologna, zo weet Gianluca Di Marzio maandagochtend te melden.

De Italiaanse journalist weet dat Torino en Bologna interesse hebben in de 22-jarige linksback. Hoewel er nog geen concreet voorstel ligt, meldt Di Marzio wel dat Bologna ‘vastberaden’ is over de speler van AZ.

Voor Møller Wolfe zou een transfer naar Bologna een fraaie overstap betekenen. De Italiaanse club verraste afgelopen seizoen vriend en vijand en behaalde de vijfde plek in de Serie A, waardoor het volgend seizoen uitkomt in de groepsfase van de Champions League. Møller Wolfe kwam vorige zomer over van SK Brann en speelde afgelopen seizoen 45 officiële wedstrijden in het shirt van AZ.

Met een transfer naar een Champions League-deelnemer gaat Wolfe mogelijk ploeggenoot Vangelis Pavlidis achterna. De Griekse spits zou op het punt staan om AZ te verruilen voor Benfica. De Portugese club moet zich echter nog middels de voorrondes zien te plaatsen voor het miljardenbal, terwijl Bologna al zeker is van deelname.

