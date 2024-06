Oud-PSV'er Zinchenko na keiharde nederlaag tegen Roemenië: 'Het was echt gênant'

Oekraïne is met een flinke kater begonnen aan het EK 2024 in Duitsland. Roemenië verraste vriend en vijand tijdens de eerste groepswedstrijd van poule E en won met 3-0 van de formatie van coach Sergiy Rebrov. Oleksandr Zinchenko, de oud-PSV’er, was niet blij met zijn eigen optreden, maar is ook niet te spreken over de prestaties van zijn teamgenoten.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, opende Zinchenko bij het Oekraïense Zerkalo Nedeli. “Het was ook erg gênant om in de ogen van de fans te kijken. Zij kwamen om ons te steunen vandaag. Ik wil maar één dingen zeggen: dat we er alles aan zullen doen om in de volgende wedstrijd onze fans te belonen”, ging de middenvelder verder.

Keeper Andriy Lunin ging bij de 2-0 flink de fout in. De sluitpost van Real Madrid bood zijn excuses aan na de wedstrijd tegen Roemenië. "Mijn eerste fout heeft de wedstrijd veranderd, daar heb ik me voor verontschuldigd. Ik heb te doen met mijn ploeggenoten, want het werd een moeilijke wedstrijd door mijn fout."

