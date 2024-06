'Robin van Persie op Ibiza in gesprek met potentiële versterking voor sc Heerenveen'

SC Heerenveen wil zich gaan versterken met , meldt De Telegraaf. De 22-jarige middenvelder was zondagochtend in het Gran Hotel op Ibiza in gesprek met Robin van Persie, die hem zijn voetbalvisie en de plannen voor het komende seizoen voorlegde.

“Het gesprek tussen het tweetal, dat door meerdere mensen in het hotel is gespot, was bedoeld om Goudmijn enthousiast te maken over een overstap naar Friesland”, schrijft Mike Verweij. Goudmijn en Van Persie vieren momenteel allebei hun vakantie op Ibiza.

Artikel gaat verder onder video

Goudmijn kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Excelsior en maakte in de play-offs een prima indruk, maar kon degradatie van de Rotterdamse club niet voorkomen. In de play-offs was de middenvelder goed voor één doelpunt en twee assists. Overigens als Excelsior zich had gehandhaafd, dan hadden de Rotterdammers contractueel het recht om Goudmijn nog een tweede seizoen te huren. Dit recht is echter vervallen door de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

De talentvolle middenvelder heeft bij AZ nog een contract tot medio 2025, waardoor een verkoop van Goudmijn het meest voor de hand ligt. De Alkmaarders zullen de middenvelder, die 76 wedstrijden in de Eredivisie speelde, alleen willen verhuren als hij een nieuw en langdurig contract zal ondertekenen bij AZ.