Royston Drenthe ergert zich kapot en stelt drastische wissel voor bij Oranje

Royston Drenthe is geschrokken van het spel van in de eerste helft van de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. De spits grossierde in balverlies en moet volgens Drenthe in de pauze al vervangen worden door Wout Weghorst.

In de liveshow van Andy van der Meijde is Drenthe te gast om de wedstrijd van commentaar te voorzien. Hij krijgt in de pauze, bij een 0-0 stand, de vraag of bondscoach Ronald Koeman wat moet veranderen. “Ik denk dat je sowieso moet gaan veranderen. Ik vind Memphis gewoon niet naar behoren spelen. Als je dit soort potjes mag spelen, en de kans krijgt vanaf het begin, dan moet je op zijn minst een degelijke pot spelen.

Artikel gaat verder onder video

“Natuurlijk mag je foutjes maken, maar niet vijf of zes passes achter elkaar in de poten van Frankrijk spelen”, zegt Drenthe. “Ik kan daar heel slecht tegen. Ik vind dat je hem gewoon eruit moet halen. Dan moet je toch voor Weghorst gaan kiezen. Normaal ben ik er fan van om hem in de zeventigste of tachtigste minuut te brengen, maar eigenlijk moet je hem nu al brengen om de bal vast te houden.”

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.