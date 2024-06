Slotfase Spanje - Italië leidt tot grote ergernis: 'Kunnen ze ook die regel weer invoeren?'

Mikos Gouka ergert zich mateloos aan het voortdurende vasthouden door spelers bij hoekschoppen en andere standaardsituaties. De verslaggever van het Algemeen Dagblad hoopt dat dit snel wordt aangepakt. Hij vindt dat zelfs ‘belangrijker’ dan de regel die is toegepast om het klagen van spelers bij scheidsrechters te minderen.

In de nieuwste aflevering van de Voetbalpodcast van het AD gaat het in de eerste minuten over de wedstrijd tussen Spanje en Italië. De Spanjaarden maakten een ijzersterke indruk en waren negentig minuten lang de bovenliggende partij, maar vergaten voortijdig afstand te nemen. Daardoor roken de Italianen in de slotfase nog bloed. Ze kregen nog een aantal hoekschoppen. Daaruit werd niet gescoord en kwam Italië ook niet heel dicht bij de gelijkmaker, maar Gouka viel wel iets anders op. “Ik maak gelijk een zijsprong: kunnen ze ook die regel van het vasthouden in de zestien meter, waar ze ooit op elke slak zout legden, invoeren? Want bij elke bal zie je ze weer met man en macht aan spelers hangen”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

Het valt de verslaggever op dat er door scheidsrechters nooit voor wordt gefloten. Donderdagavond schreeuwden ze bij Italië om een strafschop na vasthouden van Dani Carvajal, maar de arbiter van dienst zag er geen overtreding in en ook de videoscheidsrechter besloot niet in te grijpen. “Scheidsrechters blijven maar waarschuwen en waarschuwen. Ik kan me herinneren dat Kuipers, bij Barcelona was dat geloof ik, een keer een strafschop gaf. Daar is het wel bij gebleven geloof ik. Maar nu ook op het eind met die Le Normand die aan al die Italiaanse spelers hangt en nog kwaad is als de scheidsrechter er iets van zegt. Eigenlijk moet-ie een keer op de stip, dan zijn we daar ook weer vanaf”, stelt Gouka voor.

Het is een grote ergernis voor de Feyenoord-watcher. “Het is voortdurend vasthouden, blokken, aan mensen hangen. Ik snap niet dat de mensen die de spelregels hanteren dit niet gewoon hoog op de agenda blijven zetten, want ze hebben het wel ooit gedaan. Ik denk dat het toen wel afnam, maar het is scheer en inslag. Iedereen hangt aan elkaar en is overal boos om. We moeten dat echt weer gaan aanpakken. Ik vind dat eigenlijk nog belangrijker dan het klagen bij scheidsrechters”, aldus Gouka. De UEFA heeft in de aanloop naar het EK in Duitsland maatregelen genomen om het vele klagen van voetballers bij de arbitrage te minderen/voorkomen. Alleen aanvoerders mogen verhaal halen, anderen worden bij beklag op de bon geslingerd.

Opvallend was de gele kaart voor Italië-doelman én aanvoerder Gianluigi Donnarumma, die hij ontving wegens praten. Maar voor keepers geldt een andere regel dan voor veldspelers. Theo Janssen sprak er zijn ongenoegen over uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.