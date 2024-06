Theo Janssen ziet 'belachelijk' moment bij Spanje - Italië: 'Ik denk dat hij het zelf niet eens wist'

Theo Janssen vindt het 'belachelijk' dat de Italiaanse keeper donderdag een gele kaart kreeg tijdens het duel met Spanje vanwege aanmerkingen op de leiding. Sinds kort mogen alleen aanvoerders nog met de arbitrage in conclaaf. Dat is Donnarumma ook, maar voor keepers geldt de nieuwe regel dan weer níet.

Donnarumma was de absolute uitblinker aan Italiaanse zijde in het met 1-0 verloren duel tegen de zeer dominante Spanjaarden. Niet één keer wist La Roja de sluitpost van Paris Saint-Germain te passeren, dankzij een aantal geweldige reflexen én met behulp van de lat. Omdat verdediger Ricardo Calafiori tien minuten na rust een door de keeper verlengde voorzet ongelukkig met zijn knie in eigen doel werkte, was het echter niet voldoende voor een punt.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien zag de captain dus geel toen hij zijn doelgebied na een kwartier verliet om zich bij de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic te beklagen. "Alleen de aanvoerder mag nog praten bij de scheidsrechter. Donnarumma is dat, maar als je keeper bent moet je weer een veldspeler aanwijzen, dus daarom kreeg hij geel", legt presentator Sjoerd van Ramshorst uit in Studio Fußball bij de NOS.

Janssen vindt het maar belachelijk: "Aan de voorkant wordt gezegd dat alleen de aanvoerder hem mag toespreken, maar omdat hij nu dertig meter moet rennen om bij de scheidsrechter te komen is het weer niet goed en krijgt hij een gele kaart. Het is eigenlijk ongelooflijk, ik denk dat hij het zelf niet eens wist. De regels zijn natuurlijk wel heel dubbel", aldus de oud-speler van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax. Marten de Roon, eveneens in de studio aangeschoven, heeft ook begrip voor de reactie van Donnarumma: "Je hebt altijd een primaire reactie, je zit vol in je emotie. Ik snap wel dat die groepjes om de scheidsrechter heen een beetje worden tegengewerkt, maar ja..."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nieuwe NOS-analist valt niet in de smaak: 'Hoe verzin je het om hem uit te nodigen?'

De NOS kiest tijdens het EK voor onconventionele voetbalanalisten in Studio Fußball.