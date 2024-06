Theo Janssen verbaasd door Ajax-nieuws: 'Raar dat je hem erbij haalt'

Theo Janssen heeft zo zijn bedenkingen bij de mogelijke transfer van naar Ajax. De oud-middenvelder vraagt zich af wat de verhoudingen moeten gaan worden in de Johan Cruijff ArenA, aangezien de club met Brian Brobbey al een onomstreden eerste spits in huis heeft en Weghorst geen aankoop voor de bank lijkt.

Janssen schuift woensdagmiddag aan bij de NOS om vooruit te blikken op het EK-duel tussen Kroatië en Albanië, maar in de voorbeschouwing wordt ook het laatste nieuws rond Weghorst even besproken. De Italiaanse transfergoeroe Fabrizio Romano kwam eerder op de dag met een positieve update: Ajax en Weghorst zouden in 'vergevorderde' onderhandelingen over een contract zijn, het optimisme bij beide partijen over het doorgaan van de transfer zou dan ook steeds verder toenemen.

"Wel verrassend", noemt Janssen de belangstelling van de Amsterdammers in de supersub van het Nederlands elftal, die Oranje zondag een perfecte EK-start bezorgde door de beslissende 2-1 tegen Polen binnen te schieten. "Ik bedoel: FC Twente was natuurlijk een hele tijd in de markt. Daar zag ik hem ook wel, eerlijk gezegd, het is toch zijn club waar hij heel graag nog een keer wilde voetballen."

Bovendien heeft Ajax met Brobbey al een onomstreden eerste spits in huis: "Wat gaat daarmee gebeuren?", vraagt Janssen zich af. "Ik zie ze niet samenspelen", vervolgt het Vitesse-icoon, "maar misschien heeft de nieuwe trainer (Francesco Farioli, red.) andere gedachten, dat hij misschien met twee spitsen wil gaan spelen. Want anders is het wel raar dat je Weghorst erbij haalt. Nee, die haal je niet voor de bank." Collega-analist Leonne Stentler denkt op haar beurt dat Weghorst 'qua mentaliteit' wel bij de Ajax-filosofie zou kunnen passen. "Maar ik ben het met Theo eens: Brobbey loopt er al rond, dan moet dit misschien betekenen dat hij weggaat. En dan nog: het Ajax-spel op de helft van de tegenstander, ik weet niet of dat de specialiteit van Weghorst is."