Turkije schiet zichzelf dankzij werelddoelpunten en Arda Güler langs Georgië

Turkije heeft zich in een temperamentvol voetbalgevecht ontdaan van Georgië. De Turken kregen de EK-debutant dankzij twee wonderdoelpunten op de knieën en zegevierden met 3-1. Tussen de magistrale doelpunten van Mert Müldür en deed Georges Mikautadze wat hem bij Ajax niet lukte. De Mislintat-miskoop was trefzeker en schreef historie voor zijn land. Invaller Kerem Aktürkoğlu besliste in de counter het duel in de blessuretijd. Turkije won in zes EK-deelnames voor het eerst de openingswedstrijd en begon daardoor uitstekend in poule F.

In de basisformatie van de Turken stond oud-Feyenoorder Orkan Kökçü op het middenveld. Dat gold niet voor Ahmetcan Kaplan. De verdediger - die momenteel onder contract staat bij Ajax - viel buiten de startende elf. Bij de debuterende Georgische ploeg voltooide Mikautadze met Napoli-ster Kvaratskhelia de tweemansvoorhoede. De aanvaller en oud-ploeggenoot van Kaplan kwam afgelopen seizoen totaal niet uit de verf in Amsterdam en vertrok recent definitief naar FC Metz. Bij Georgië droeg voormalig Vitesse-speler Kashia de aanvoerdersband.

Gezien het flinke aantal Turkse supporters op de tribune in Dortmund leek het wel een thuiswedstrijd voor Turkije. Die steun was nodig, want de ploeg van de Italiaanse coach Montella was al vijf duels op rij zonder overwinning. Turkije begon voortvarend en Ayhan rook aan de openingstreffer, maar via de binnenkant van de paal bleef deze wonderlijk genoeg uit. Georgië - dat zich via de play-offs van de Nations League plaatste voor het EK - bleef vervolgens onder druk staan. Het capituleerde na een klein half uur, nadat Müldür subliem doeltreffend volleerde. Amper een minuut na de 1-0 verdubbelde Yildiz de score, maar de VAR constateerde buitenspel.

De in Amsterdamse verguisde Mikautadze strafte defensief geschutter van de Turken iets later af en passeerde de blunderende doelman Günok bij de eerste paal. Diezelfde Mikautadze had - kort na Georgisch eerste treffer ooit op een eindronde - de 1-2 op zijn schoen, maar hij mikte naast.

Na de rust lag het tempo wederom hoog, maar er vielen minder kansen te noteren. Toch was het halverwege het tweede bedrijf plotsklaps raak. Güler showde waarom Europa hem bestempelt als één van de grootste talenten. Van een meter of 25 poeierde het Real Madrid-talent de bal in de verre kruising. Georgië leek geslagen, maar toch trof Kochorashvili na een kunstige aanname nog de Turkse lat. Georgië was in de eindfase lang niet bij machte om in hun eerste EK-duel ooit in een resultaat om te zetten, omdat Turkije uitstekend vertraagde. Dat veranderde in de extra tijd volledig. Nadat Mikautadze nog één levensgrote kans miste van amper zes meter, de paal nog werd geraakt door Georgië én een bal nét voor de lijn werd gehaald, zorgde Aktürkoğlu voor de bevrijdende 3-1 in de laatste seconde. Hierdoor begon Turkije voor het eerst historisch goed aan het EK.

