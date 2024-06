UEFA start onderzoek naar racisme tijdens EK-duel in Duitsland

De UEFA heeft een onderzoek gestart naar vermeend racisme op de tribunes bij de wedstrijd tussen Engeland en Servië. Het onderzoek zal vooral gericht zijn op één Serviër, die naar verluidt apengeluiden zou hebben gemaakt. De Europese voetbalbond had tijdens de wedstrijd in Gelsenkirchen enkele waarnemers gestationeerd in de Veltins Arena.

In ieder geval één Serviër werd gezien toen hij zich racistisch uitliet. De supporter is niet weggehaald door de beveiliging, maar er is wel een onderzoek gestart naar zijn gedragingen. De Engelse voetbalbond, de FA, heeft geen onderzoek ingesteld, want zij hebben geen klacht ingediend aan hun kant.

De wedstrijd in het Ruhrgebied lag sowieso al onder een vergrootglas. Voorafgaand aan de wedstrijd ging het al enkele keren mis met de Engelsen en de Serven in de stad zelf. Er waren ook Albanezen betrokken bij de gevechten, waardoor het in Gelsenkirchen al erg onrustig was voor de wedstrijd die uiteindelijk door Engeland met 1-0 werd gewonnen door een goal van Jude Bellingham.

