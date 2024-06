Valentijn Driessen maakt statement: 'Dit was echt verschrikkelijk, echt EK-onwaardig!'

Valentijn Driessen is kritisch op het optreden van Engeland tegen Denemarken, maar vindt het ook schandalig op wat voor veld de wedstrijd in de groepsfase van het EK gespeeld moest worden. De grasmat in het stadion van Eintracht Frankfurt heeft een zeer slechte indruk gemaakt op de journalist.

"Dit was echt verschrikkelijk", begint Driessen in een video van De Telegraaf: "Dit veld was niet om op te voetballen. Als je aanzette, dan vlogen de plakken gras in de lucht. Dit is echt EK-onwaardig", zegt Driessen tot slot over het veld. Donderdagavond gleden er de nodige spelers uit op de natte grasmat, maar liepen ook een aantal Engelse spelers een blessure. Zo liep Jude Bellingham bijna een blessure aan zijn knie op, terwijl Kyle Walker op pijnlijke wijze door zijn enkel ging.

Artikel gaat verder onder video

Aangezien de Engelsen uitkwamen op het slechte veld in Frankfurt, kan Driessen het niet laten om The Three Lions aan te pakken na het optreden tegen de Denen: De Engelsen maakten ook geen goede indruk. Onder Gareth Southgate heb ik Engeland ook nog nooit een leuke of aantrekkelijke wedstrijd zien voetballen. Uiteindelijk denk je dat ze met die kwaliteiten Denemarken moeten kunnen oprollen, maar dat gebeurt niet", besluit de journalist.