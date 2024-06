Driessen pleit voor zeer opvallende wijziging bij Oranje: 'Daar ligt gewoon de key'

Valentijn Driessen en Mike Verweij verwachten dinsdag een aantal wijzigingen in de basisopstelling van het Nederlands elftal, dat in München in de achtste finales van het Europees Kampioenschap stuit op Roemenië. Een suggestie van Rafael van der Vaart wordt door beide Telegraaf-journalisten verworpen, maar en zouden volgens Verweij terug kunnen keren in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. Ondertussen pleit Driessen voor een opvallende wijziging op het middenveld, waar Oranje volgens hem behoefte heeft aan de specifieke kwaliteiten van .

De Ligt

Van der Vaart pleitte eerder deze week voor Matthijs de Ligt, die zowel tegen Polen als tegen Frankrijk én Oostenrijk 90 minuten op de bank bleef. "Jij vindt hem wild", zegt Verweij in de Telegraaf-podcast Kick-Off Oranje tegen Driessen. "Maar volgens mij is nou net het argument van Van der Vaart dat er wat meer power in moet." Driessen vreest echter een herhaling van de achtste finale van het vorige EK, toen De Ligt tegen Tsjechië rood kreeg en Oranje werd uitgeschakeld. "Dan heb je binnen vijftien minuten weer een rode kaart, moeten we met tien man door, verliezen we van Roemenië en moet Koeman zijn biezen pakken", voorziet Driessen. "Dus ik zou gewoon voor Stefan de Vrij gaan", zegt de chef voetbal van de ochtendkrant.

Artikel gaat verder onder video

Blind

Verweij kan zich daarin uiteindelijk vinden, maar stelt wel dat er 'wat moet gebeuren' met de basisopstelling ten opzichte van de met 2-3 verloren wedstrijd tegen Oostenrijk. "Dumfries zal erin komen, waarschijnlijk Frimpong", voorspelt de journalist. Driessen zou op zijn beurt een opvallende wijziging in een andere linie doorvoeren: "Je moet eerder naar het middenveld kijken, joh. Daar ligt gewoon de key. Ik zou Daley Blind voor de rust en voor de passing erin zetten. Ook omdat hij een linie over kan slaan en vaak de ruimtes vooruit ziet. Dat mis ik een beetje in dit Nederlands elftal."

Met 107 interlands achter zijn naam is Blind de meest ervaren international in de selectie van Koeman. De speler van Girona is een optie voor het centrum van de verdediging, als linksback óf als verdedigende middenvelder. Toch kwam hij in Duitsland, net als voormalig ploeggenoot De Ligt, nog geen minuut in actie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.