Van der Gijp mild voor één Oranje-speler: 'Hij heeft het absoluut niet slecht gedaan'

René van der Gijp is na het pijnlijke verlies van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk mild voor . In Vandaag Inside Oranje stipt de analist aan dat de maker van de 2-2 vanuit het middenveld geen enkele steun kreeg, maar desondanks een aantal goede dingen liet zien.

Presentator Wilfred Genee wil van de tafel weten of Memphis ook in de achtste finale in de basis van Oranje moet worden gehandhaafd. Van der Gijp vindt van wel: "Ja, lekker staan laten. Hij had het vandaag heel moeilijk, omdat het middenveld gewoon weggeblazen werd stond hij daar in zijn eentje. Ik moet zeggen: dat heeft hij absoluut niet slecht gedaan", meent de oud-international.

Pinchhitter

Memphis maakte zijn goal op aangeven van invaller Wout Weghorst. Oud-bondscoach Dick Advocaat vraagt zich hardop af of bondscoach Ronald Koeman niet met beiden moet starten in de volgende ronde. Dat vinden zowel Van der Gijp als Derksen echter geen goed idee. "Ik zou Weghorst toch als pinchhitter gebruiken, Dick", zegt Van der Gijp. "Daar heb je hem voor meegenomen." Derksen sluit zich daarbij aan: "Alles wat je als spits achter de hand hebt, is minder dan Memphis als die niet in vorm is." Ook Ajacied Brian Brobbey is wat dat betreft geen optie, volgens De Snor: "Die maakt allemaal van die klutsgoals, dat is allemaal op toeval gebaseerd."

Check hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside Oranje.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.