Wijffels ziet 'enorme vooruitgang' tijdens openingsduel EK: 'Meteen doorvoeren op alle niveaus in het voetbal'

Maarten Wijffels heeft een zeer goede ontwikkeling gezien tijdens het openingsduel van het EK, Duitsland-Schotland (5-1). Alleen aanvoerders mogen dit toernooi protesteren bij de arbitrage en beide teams hielden zich goed aan die regel.

Tijdens de AD Voetbalpodcast praat Wijffels na over het eerste duel van het toernooi in Duitsland. "Wat ik ook mooi vond om te zien in de eerste wedstrijd: de rol van de arbitrage en het omgaan met protesterende spelers. Het was duidelijk vooraf: alleen de aanvoerders mogen nog praten met de scheidsrechter. Je zag dat dat ook gebeurde. Bij de controverse rondom het penaltymoment waren alleen de aanvoerders aan het praten met de scheidsrechter."

Volgens Wijffels moet dit de toekomst van het voetbal worden. "Doorzetten die lijn. Dat moeten we hebben. Het scheelt ook in tijd. Al die oververhitte figuren..." De journalist van het AD kijkt ook nog even terug naar het WK van 2010. "Xavi en Iniesta, zogenaamd lieverdjes, stonden altijd als eerste te mekkeren bij de scheids. Daar hadden ze een onderdeel van het spel van gemaakt: spelers proberen kaarten aan te naaien." Wijffels hoopt dat deze ontwikkeling doorgetrokken kan worden. "Als deze lijn de lijn van het EK wordt, is dat een enorme vooruitgang."

Het zou kunnen dat we in de toekomst een tekort krijgen aan scheidsrechters, mocht het zeuren tegen de arbitrage weer terugkeren. "Waar je dan ook op amateurvelden speelt: als we zo doorgaan, dan gaat er toch over vijf of tien jaar niemand meer fluiten? Waarom zou je nog op dat veld staan bij Hupsekut 4 tegen Flapperdeflap 6 om je op zondagochtend te laten uitschelden? Meteen doorvoeren op alle niveaus in het voetbal."

