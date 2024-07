Diant Ramaj reageert op razendsnel vertrek van Jelle ten Rouwelaar

was verrast toen Jelle ten Rouwelaar na slechts twee maanden vertrok bij Ajax. De keeperstraining koos voor een avontuur bij Manchester United, dat ongeveer een ton betaalde aan de Amsterdammers. Ramaj had een goede band met de oud-profkeeper.

Tegenover Ajax Life kreeg de Kosovaar de vraag wat hij van het bliksemvertrek van Ten Rouwelaar vond. “Het is zijn keuze. Ik wens hem het beste. In de korte tijd dat hij hier was, heb ik goed met hem gewerkt en spraken we fijn”, legt de eerste keus van de Amsterdammers uit.

“Ik mocht hem graag als persoon. Het was alleen wel erg kort. Ik was uiteraard wel verrast door zijn snelle vertrek, maar ja, zo gaan die dingen”, besluit Ramaj vervolgens. Ajax-trainer Francesco Farioli zag in Ten Rouwelaar een goede mentor voor de eerste doelman. Een langdurige samenwerking gaat er voor nu in ieder geval niet meer inzitten.

