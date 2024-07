Ajax kondigt nieuwe starttijd oefenwedstrijd aan in verband met storm, ook wijzigingen bij andere duels

Het KNMI heeft voor dinsdagavond code oranje opgegeven voor het hele land. Om ervoor te zorgen dat de oefenwedstrijden die vandaag op het programma staan, hebben enkele Eredivisie-clubs, waaronder Ajax, ervoor gekozen om de duels naar voren te halen.

Ajax neemt het vanavond in eigen huis op tegen het Belgische STVV. Waar de wedstrijd oorspronkelijk om 18.30 uur op het programma stond, is ervoor gekozen om deze in verband met de storm een half uur eerder te beginnen. Daarbij geven de Amsterdammers aan dat ontwikkelingen op het gebied van weersverwachting hier nog verandering in kunnen brengen.

Ook de oefenwedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Dordrecht zal eerder op de dag worden gespeeld. In Friesland zou het duel eigenlijk om 18.45 uur beginnen, maar dat zal nu een uur eerder worden gespeeld, zo waarschuwen beide clubs hun fans via de officiële kanalen. Inmiddels heeft ook Willem II laten weten dat het duel van 19.00 uur tegen Quick Boys vervroegd zal worden. Dat duel wordt nu om 18.30 uur gespeeld.

Verder staan oefenwedstrijden van PEC Zwolle (14.00 uur tegen Silkeborg) en NAC (19.00 uur tegen Bavel) op dinsdag op het programma. Waar de oefenwedstrijd van de Zwollenaren gezien het tijdstip geen problemen oplevert, heeft NAC er inmiddels voor gekozen om de wedstrijd dinsdag geen doorgang te laten vinden.



Update 16.40 uur: Inmiddels heeft NAC gecommuniceerd dat de wedstrijd tegen v.v. Bavel komende donderdag (11 juli) alsnog wordt gespeeld. De aftrap wordt verricht om 19.30 uur.

ℹ️ Ajax - STVV van vanavond is met een halfuur vervroegd. Het duel begint om 18:00 uur in plaats van 18:30 uur.



Houd ons liveblog in de gaten voor het laatste nieuws met betrekking tot het duel en de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de weersverwachting. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 9, 2024 🚨 𝐋𝐞𝐭 𝐨𝐩!



Het KNMI waarschuwt voor hevige onweersbuien door het hele land. Daarom hebben de clubs besloten om het duel een uur eerder van start te laten gaan. ⛈ — sc Heerenveen (@scHeerenveen) July 9, 2024 𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: De wedstrijd is vanwege de verwachte weersomstandigheden gewijzigd van 19.00 uur naar 18.30 uur.#WILQUI — Willem II (@WillemII) July 9, 2024 ⛈️ Door het voorspelde noodweer is v.v. Bavel helaas genoodzaakt om de geplande oefenwedstrijd tegen NAC van vanavond 19.00 uur te annuleren.



Meer info ⤵️



ℹ️ https://t.co/EiwkDm62uW#NACpraat — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) July 9, 2024 📷 v.v. Bavel - NAC verplaatst naar donderdag 11 juli



Na de annulering van de wedstrijd Bavel - NAC vanwege het voorspelde noodweer, hebben beide clubs snel geschakeld. Op donderdagavond 11 juli begint het duel 19.30 uur.https://t.co/FX1JJPEoid#NACpraat — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) July 9, 2024

