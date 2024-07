Ajax ontvangt een compliment, ondanks dat Njegos Petrovic vol zelfvertrouwen is

, middenvelder van het Servische Vojvodina, kijkt uit naar het tweeluik tegen Ajax in de voorronde van de Europa League. De Amsterdammers hebben voor de spelers van de club uit Servië een indrukwekkende status, maar ondanks dat reizen de Serviërs niet met angst naar de Johan Cruijff ArenA toe. De ploeg heeft vertrouwen in een resultaat.

Dat heeft mede te maken met de voorbereiding die Vojvodina heeft gedraaid. "Je kunt Ajax en Basaksehir niet echt met elkaar vergelijken, maar na die 1-1 in de voorbereiding weten we dat we op het goede spoor zitten", stelt Petrovic, die zondag het openingsduel in de Servische competitie met zijn ploeg met 3-1 wist te winnen, in de Servische sportkrant Sportski Zurnal. De start van het seizoen is goed voor Vojvodina, wat de spelers vertrouwen geeft in aanloop naar het duel tegen Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Toch maakt de statuur van Ajax indruk op Petrovic, die weet dat zijn ploeg zich zal moeten schikken in een rol als underdog: "Ajax is écht een grote club, een enorme club en een gigant in het Europese voetbal. We houden ervan dat velen ons al afschrijven", zegt Petrovic. Van dat afschrijven zal bij de spelers van de Amsterdammers na een moeizaam seizoen geen sprake zijn, maar mogelijk bij de buitenwacht wel.

Ondanks dat Vojvodina, in tegenstelling tot Ajax, moest toeleven naar de start van de Servische competitie, heeft Petrovic zichzelf al volledig voorbereid op de ontmoeting met de Amsterdammers. Hij heeft er vertrouwen in: "Ik heb Ajax persoonlijk geanalyseerd en gekeken naar hun kwaliteiten en gebreken. Ik beloof dat we ons best gaan doen om Vojvodina en het Servische voetbal in een goed daglicht te plaatsen", besluit hij.