Alex Pastoor overweegt opvallende carrièreswitch: 'Mensen dachten dat ik niet serieus was'

Alex Pastoor wil op dit moment geen voetbaltrainer zijn en kijkt naar andere manieren om zijn week te vullen. Eén parttime-job die hij zichzelf wel ziet doen is vrij anders dan zijn werkverleden tot nog toe: Pastoor ziet werken als privé-chauffeur wel zitten.

Pastoor was vorig seizoen nog de trainer van Almere City, dat hij knap in de Eredivisie hield. Toch zette de trotse trainer in de zomer (tijdelijk) een punt achter zijn carrière als coach. Tegen de NOS zei hij destijds: "Het ligt vooral aan mezelf.m Ik ben iemand die enorm van voetbal houdt, die daar volledig in opgaat en ook rücksichtslos is. Daarmee bedoel ik: ik geef alles wat ik heb, met al mijn krachten en al mijn zwaktes."

De 57-jarige Amsterdammer gaf toen al aan ook werk buiten de voetballerij te zien zitten. "Er zijn hartstikke veel dingen die ik zou kunnen doen. Al is het alleen maar om mezelf de ruimte te geven te ontdekken of er inderdaad nog meer is dan alleen maar voetbal. Wat het me brengt, zullen we wel zien. En misschien brengt het uiteindelijk niks in het laatje. Maar in Nederland kun je altijd wel íets doen. Ik voel me nergens te groot voor. Als ik vakken moet vullen om de hypotheek te betalen, dan ga ik dat doen. Als dat me die vrijheid in mijn hoofd blijft opleveren, is dat precies wat ik ga doen." Hij stelde zich vervolgens voor hoe het zou zijn om privé-chauffeur te zijn.

Rondom het oefenduel AZ-Atalanta komt Pastoor nog eens terug op die gedachte, in gesprek met Ziggo Sport. "De meesten dachten dat ik niet serieus was. Ik kreeg diverse aanbiedingen van post-order-bedrijven, maar ik dacht meer aan een baan als directe privé-chauffeur Ik heb gemerkt toen ik trainer van Almere was en ook de podcast maakte (Open Vizier, red.), dat ik het prettig vond om 's avonds naar huis gereden te worden. Dat gaf enorm veel rust. Wie weet is het iets waar ik een deel van de week mee kan vullen." Pastoor zal overigens komend seizoen ook soms als analist te zien zijn bij Ziggo Sport