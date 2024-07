‘Als het bij Ajax gaat lopen, zijn ze gewoon weer een concurrent’

Ajax kan komend seizoen zomaar weer meedoen in de strijd om het landskampioenschap. Tenminste, dat is de verwachting van PSV-aanvoerder . Volgens de spits zal de strijd om het kampioenschap weer tussen PSV, Feyenoord en Ajax gaan.

“De transferperiode duurt nog lang, dus over favorieten praten heeft geen zin”, begint De Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Als het bij Ajax weer gaat lopen, zijn zij gewoon weer een concurrent. Ik denk zelf dat het komend seizoen gewoon weer een strijd gaat worden tussen PSV, Feyenoord of Ajax.”

Afgelopen seizoen was er eigenlijk nauwelijks sprake van een titelstrijd. Waar PSV de eerste zeventien wedstrijden van het seizoen allemaal winnend afsloot, liep Feyenoord door puntverlies vroeg in de competitie achter de feiten aan. Ajax speelde daarnaast helemaal geen rol van betekenis bovenin de Eredivisie en eindigde vijfde met een achterstand van 35 punten op PSV.

Voor Feyenoord en met name Ajax is het nu zaak weer aan te haken bij PSV. Dat zullen beide clubs moeten doen met nieuwe trainers. In Rotterdam heeft Brian Priske het stokje overgenomen van Arne Slot, terwijl Francesco Farioli het in Amsterdam voor het zeggen heeft. Met name de selectie van Ajax behoeft nog werk, daar er nog geen aankopen zijn gedaan voor het eerste elftal.

