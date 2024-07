Oranje-held Cody Gakpo wordt in NOS-analyse bekritiseerd door Rafael van der Vaart

was dinsdagavond de grote man aan de zijde van het Nederlands elftal tegen Roemenië. De aanvaller brak de ban in de eerste helft en gaf door een knappe actie in de tweede helft de assist op Donyell Malen bij de 0-2. Rafael van der Vaart is lovend, maar noemt desondanks één minpunt van de ‘Oranje-ster’.

Pierre van Hooijdonk was gigantisch onder de indruk van de linkervleugelaanvaller van Liverpool. “Hij is écht ónze ster. Van dit elftal is híj de ster. Dat was hij al op het WK in Qatar, maar nu ook. In alle facetten van het profvoetbal is hij een voorbeeld voor iedereen. Zijn ontwikkeling bij PSV, de transfer naar Liverpool, en nu bij het Nederlands elftal: hij is onze ster”, bejubelt de analist in de nabeschouwing van NOS.

“Een back ‘schijt in z’n broek’ als Gakpo op hem afkomt. Weinig spelers op de wereld kunnen dat”, zegt Van der Vaart, die vervolgens toch nog kritiek heeft op de uitblinker. “Mijn enige puntje van kritiek is dat hij af en toe naar links of rechts moet kijken…”, is de oud-voetballer kritisch.

