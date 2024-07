Feyenoord maakt reuzensprong op UEFA-ranglijst en hijgt Ajax in de nek

Door de goede Europese prestaties van de afgelopen jaren heeft Feyenoord een flinke sprong gemaakt op de UEFA-coëfficiëntenranglijst voor clubs. De Rotterdammers zijn gestegen van plek 68 naar 27 en hebben 53 punten verzameld. Daarmee hijgen ze rivaal Ajax, dat op plek 26 staat met 54 punten, inmiddels in de nek.

Feyenoord wist onder leiding van trainer Arne Slot een prachtige ontwikkeling door te maken in Europa. Zo bereikte Feyenoord in het seizoen 2021/2022 de finale van de Conference League, waarin het nipt met 1-0 onderuitging tegen AS Roma. De afgelopen twee seizoenen wist Feyenoord Europees te overwinteren. In het seizoen 2022/2023 haalde de ploeg de kwartfinale van de Europa League, terwijl de club in het afgelopen seizoen als derde eindigde in de Champions League-poule en daarmee ook overwinterde.

Ajax wist de laatste jaren wat minder te presteren in Europa. Zo behaalden de Amsterdammers in het seizoen 2020/2021 nog de kwartfinale van Europa. Het seizoen wat daarop volgde wist Ajax onder leiding van Erik ten Hag alle zes de groepswedstrijden in de Champions League te winnen, maar werd het in de knock-outfase vervolgens uitgeschakeld door het Portugese Benfica. De laatste jaren gaat het allemaal wat minder crescendo voor Ajax.

Onder John Heitinga werd de ploeg, na derde te zijn geworden in de Champions League-groep, uitgeschakeld in de tussenronde door het Duitse Union Berlin. Afgelopen seizoen kwam Ajax in de Europa League niet verder dan een derde plaats in de poule, waarna het in de achtste finale van de Conference League werd uitgeschakeld door het Engelse Aston Villa, na eerder tegen het Noorse Bodø/Glimt door het oog van de naald te kruipen.

Feyenoord en PSV kunnen Ajax snel inhalen

De kans is zeer groot dat Feyenoord Ajax in het seizoen 2025/2026 voorbij is. Beide ploegen raken dan de punten van het seizoen 2020/2021 kwijt en dat is in het voordeel van de Rotterdammers. Feyenoord gaat slechts vier punten verliezen, terwijl er voor Ajax maar liefst negentien punten verloren gaan.

Regerend landskampioen PSV is op de coëfficiëntenranglijst terug te vinden op plaats 32 met 48 punten. Voor de Eindhovenaren is het ook mogelijk om de Amsterdammers al per volgend seizoen in te halen. PSV behaalde in het seizoen 2020/2021 tien punten, die volgend seizoen dus weggestreept gaan worden.

Naast de traditionele topdrie zijn ook AZ (plek 39), FC Twente (plek 117), Go Ahead Eagles (plek 118), Vitesse (plek 119) en Willem II (plek 120) terug te vinden op de clubcoëfficiëntenranglijst. De lijst wordt aangevoerd door Manchester City, op de voet gevolgd door Real Madrid, dat afgelopen seizoen de Champions League won. Bekijk hier de gehele ranglijst.

