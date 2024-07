Heidi Lushtaku laat van zich horen na schorsing Merih Demiral voor Nederland - Turkije

wordt gesteund door zijn vrouw, na de ophef over zijn handgebaar van de verdediger in de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije. Het gebaar resulteerde in een schorsing van twee wedstrijden, waardoor Demiral zaterdag ontbreekt tegen Nederland.

“Mijn man is geen racist. Hij is lief, open en tolerant", zegt Heidi Lushtaku, de vrouw van de voetballer, tegen de krant Blick. In een bericht op haar Instagram-kanaal schaarde ze zich eerder al achter Demiral.

“De wolf is een symbool van Turkije. Het gebaar heeft niets te maken met racisme of fascisme. Diversiteit is de schoonheid van onze familie en de kracht van onze geschiedenis. Tolerantie, vriendelijkheid, liefde en vrijgevigheid zijn fundamentele zaken die we onze kinderen meegeven”, schreef Lushtaku.

De Grijze Wolven, de beweging met wie het teken wordt geassocieerd, zijn een ultranationalistische groepering in Turkije. Buiten Turkije is het een heel omstreden beweging die in Duitsland onder toezicht staat.

