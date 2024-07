Hier dé tip om de EK-kater snel te verslaan!

Héél even konden we met zijn allen genieten van het idee dat we daadwerkelijk die finale gingen halen dit jaar tijdens het Europees Kampioenschap. We stonden in de eerste tien minuten gewoon met 1-0 voor, totdat er een zeer twijfelachtige penalty werd gegeven. Hier vinden wij natuurlijk allemaal wel iets van, maar de beslissing is genomen en we moeten verder. Dat dit wel een beetje een katerig gevoel kan opleveren? Dat voelen we allemaal. Dus wat gaan we doen om deze pijn een beetje te verzachten? Onze pijlen richten op hét volgende sportevent wat zich alweer aandient, namelijk de Olympische Spelen. Ook hierbij kunnen je oranje shirtjes, petjes en brillen weer uit de kast, en gaan we spannende momenten beleven. Op welke momenten je je nu al kunt verheugen? Lees snel verder want Team NL heeft mooie zaken in petto!

Pompen of verzuipen

Nederland is al decennia lang aanwezig op de Olympische Spelen waar het gaat om zwemmen. We kennen allemaal onze toppers zoals Pieter van den Hoogeband en Femke Heemskerk. Maar er is ook nieuw talent, én er zijn gevestigde namen die weer terug zijn van weggeweest. Wij kijken zeer uit naar Marrit Steenbergen, een ware powervrouw die goede kans maakt om een medaille te bemachtigen. Wat haar zo’n enorme powervrouw maakt? Vooral de mentale tegenslagen die ze heeft gehad. Ze heeft de kracht gehad om deze om te buigen naar iets positiefs, een talent wat niet iedereen heeft, en waar we alleen maar vol bewondering naar kunnen kijken.

Te voet, te paard

Maar naast het zwemmen zijn er nog meer sporten waar we van kunnen gaan genieten op de Spelen. Van de teamsporten zoals het hockey tot de individuele sporten. Vooral op het gebied van atletiek hebben we de afgelopen jaren (letterlijk!) stappen gemaakt. Van hordelopen tot de 400 meter estafette, op vele onderdelen doen we serieus mee. Met als absolute topper natuurlijk Sifan Hassan, niet alleen een uitblinker om haar fantastische prestaties maar ook haar mentaliteit is er één om een diepe buiging voor te maken. En ook Femke Bol gaat ongetwijfeld weer hoge ogen gooien, en iemand die zelf enorm gaat genieten is ongetwijfeld Churandy Martina. De positiviteit van deze man gaan we nog missen, want dat het zijn laatste spelen worden is wel duidelijk. Maar ook op het gebied van dressuur doen we dit jaar gewoon weer mee voor de prijzen, een sport die dit jaar ook tot de verbeelding gaat spreken door de prachtige locatie waar het is.

Kortom, de Europese droom is over op het gebied van voetbal maar daarvoor in de plaats zijn er nog heel veel Olympische dromen. Iets waar we de kansen in kunnen spreiden en waarschijnlijk weer goed gaan meedingen op de medaillespiegel. Dus berg al die oranje sjaals en gadgets zeker nog niet op, maar haal alles uit de kast om onze toppers naar de overwinning te juichen. En voor je het weet, begint het nieuwe voetbalseizoen weer!