'Ik noemde de transfer van Weghorst opmerkelijk en buitengewoon, nu zou ik het anders betitelen'

Vanaf vandaag maakt officieel geen onderdeel meer uit van de selectie van Hoffenheim. De Nederlandse spits keert na een huurperiode terug in Engeland, bij Burnley, maar zou komende tijd ook wel eens de transfer naar Ajax of FC Twente kunnen maken.

Bij Hoffenheim hebben ze een persbericht gemaakt voor Weghorst, een speler waar ze in Duitsland erg over te spreken waren. "Toen Wout bij ons kwam, noemde ik de transfer opmerkelijk en buitengewoon", begint Alexander Rosen, sportdirecteur bij de club. "Vandaag de dag kan ik zeggen dat de huurperiode een daverend succes was. Hij heeft er flink bij geholpen dat we volgend seizoen weer in Europa spelen. We danken Wout uit de grond van ons hart en wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

Weghorst kwam het afgelopen seizoen tot 28 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij zeven keer scoorde en drie assists gaf. Momenteel is hij met het Nederlands elftal actief op het EK, waar hij de wedstrijd tegen Polen besliste met de winnende treffer. Eerder was hij als pinchhitter al belangrijk in Qatar, toen hij in de kwartfinales op het WK twee keer scoorde tegen Argentinië.

Weghorst keert dus nu terug bij Burnley, maar kan rekenen op interesse van Ajax en FC Twente. Na het huidige toernooi zal hij een beslissing maken over zijn toekomst. Weghorst is nu 31 jaar.

