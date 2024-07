Ten Hag: 'Veel mensen hebben het me afgeraden. Ja, ook Louis van Gaal'

Erik ten Hag onthult dat Louis van Gaal hem in de zomer van 2022 heeft afgeraden om aan de slag te gaan als trainer van Manchester United. Ten Hag hapte echter toch toe, en staat nu aan de vooravond van zijn derde seizoen op Old Trafford.

In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad, waarvan zaterdag het tweede deel is gepubliceerd, geeft Ten Hag zijn voorganger Ralf Rangnick 'volkomen gelijk'. De huidige bondscoach van Oostenrijk maakte het seizoen 2021/22 op interim-basis af na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer en stelde dat Manchester United 'geen cosmetische ingreep, maar een open hartoperatie nodig had'. "We zijn daar al twee jaar heel hard mee bezig, maar hij zei het precies goed: het is een grondige, zeer complexe operatie", zegt Ten Hag. "En ik wist toen ik begon dat het een zware klus zou worden. Er zijn heel veel mensen die het me hebben afgeraden. Ja, ook Louis van Gaal."

Van Gaal was zelf tussen 2014 en 2016 hoofdtrainer van The Red Devils. Nadat hij de club in zijn eerste seizoen naar de vierde plaats had geleid, eindigde United in zijn tweede seizoen als vijfde. Ook de winst van de FA Cup kon de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en het Nederlands elftal niet redden. De toekomst van Ten Hag hing, na het behalen van de achtste (!) plaats, deze zomer ook aan een zijden draadje, maar de trainer kreeg uiteindelijk toch te horen dat hij mag aanblijven - en verlengde zelfs zijn contract tot medio 2026.

Ten Hag zegt bij zijn aantreden op Old Trafford niet te zijn geschrokken van wat hij aantrof, maar erkent wel dat er veel mis was. "Niet geschrokken. Maar de cultuur, de mentaliteit was echt niet goed. Om te winnen, om écht iedere week tot topprestaties te komen, moesten we heel veel veranderen. Dat zat hem bijna integraal in de club. In een topsportomgeving werkt iedereen volgens de hoogste normen. Hier waren ze daarvan weggedreven, dat merkte ik vanaf dag één. Succes komt niet zomaar. Daar moet je voor vechten."

