NOS-commentator ziet iets opmerkelijks voor Engeland – Zwitserland en sneert naar Southgate

NOS-commentator Frank Wielaard heeft zaterdag voorafgaand aan de kwartfinale op het Europees kampioenschap tussen Engeland en Zwitserland een sneer uitgedeeld aan de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Vanaf de tribunes werd er vuurwerk afgestoken, waarna de commentator het niet kon laten om venijnig te reageren.

“Southgate zagen we net al naar buiten komen en even wat aandacht geven aan de fans”, vertelde Wielaard in zijn commentaar, waarna hij het vuurwerk constateerde. “Vuurwerk op het veld voor deze wedstrijd. Je kan het maar een keer gehad hebben bij een wedstrijd van Engeland, vuurwerk. Dan hebben we dat alvast gezien."

Artikel gaat verder onder video

De Engelse nationale ploeg weet dit EK vooralsnog niet te imponeren, terwijl het verwachtingspatroon wel heel hoog is, zo constateert ook Wielaard. “Er wordt wel wat van ze verwacht”, vermeldde Wielaard in zijn commentaar. “De kritiek is er nog steeds en daar is het al heel veel over gegaan wat betreft Engeland.”

The Three Lions werden met vijf punten groepswinnaar in een poule met Denemarken, Slovenië en Servië, maar speelden zowel tegen de Denen als de Slovenen teleurstellend gelijk (respectievelijk 1-1 en 0-0). In de achtste finale tegen Slowakije kroop Engeland bovendien door het oog van de naald, nadat Jude Bellingham in de vijfde minuut van de blessuretijd de 1-1 maakte. Vervolgens maakte Harry Kane in de verlenging de winnende voor de Engelsen.

Volg de wedstrijd tussen Engeland en Zwitserland in ons liveverslag!

