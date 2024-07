NOS Studio Fußball twee dagen van de buis geschrapt na uitschakeling Oranje: 'Heel erg vreemd dit'

Studio Fußball, het talkshowprogramma van de NOS tijdens het EK, is op vrijdagavond en zaterdagavond niet op televisie te zien. De reden voor dit besluit is de uitschakeling van het Nederlands elftal op het eindtoernooi in Duitsland. Het programma is nog één keer te zien deze zomer, namelijk zondag. Dan staat de finale tussen Spanje en Engeland op het programma.

Waarschijnlijk is de knoop doorgehakt nadat Nederland in Dortmund met 1-2 van Engeland verloor in de halve finale van het Europees kampioenschap. De kijkcijfers van het programma tijdens een EK-rustdag waren sowieso al lager dan de cijfers tijdens een speeldag op het EK. In plaats van Studio Fußball is op de vrijdagavond een herhaling van Flikken Maastricht te zien. Op zaterdag zal er een aflevering van Ik Vertrek worden getoond.

Artikel gaat verder onder video

Tina Nijkamp vindt het een rare beslissing van de NOS, zo laat zij via Instagram weten. “Wel heel erg vreemd dit hoor! Het staat gewoon in de gidsen en alle kosten moeten sowieso op zo’n korte afbestelling worden betaald. Wat als Nederland al na de groepsfase was uitgeschakeld? Hadden ze dan allemaal herhalingen in de plaats daarvan gedaan?”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.